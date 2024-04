Die Band Phönix spielt bei der Rocknacht in Violau

Von "Stairway to heaven" bis "Enter Sandman": Rocksongs und seltenere Stücke sind bei der Rocknacht in Violau am Samstag zu hören.

Es wird wieder laut bei der Violauer Rocknacht am Samstag, 6. April. Die Band Phönix will mit geradliniger Rockmusik für Stimmung sorgen. Klassiker wie „Rock you like a Hurricane“, „Stairway to Heaven“, „Enter Sandman“ und “Master of the Wind“ erwarten die Gäste, ebenso wie seltener gespielte Rocksongs.

Die Ministranten, verstärkt durch einige Ex-Ministranten, bieten an der Mini-Bar alkoholfreie und alkoholhaltige Cocktails an. Die Kirchenverwaltung und der Pfarrgemeinderat sorgen am Pizzaofen dafür, dass keiner hungern muss. Die Band Phönix begeisterte zuletzt beim Schlossfest in Zusmarshausen mit ihrem Programm aus Rockmusik verschiedener Jahrzehnte. Sänger Paul Schäfer und Sängerin Kathrin Bakhov, Bernhard Thierer am Keyboard, Jochen Haeberlein und Simon Demmeler an den Gitarren, sowie Christian Rinaldi am Bass und Sven Handrick an den Drums haben Spaß an der Musik und geben ihn auf der Bühne ans Publikum weiter.

Phönix spielt ab 18 Uhr in der Wallfahrtskirche St. Michael in Violau

Schon beim Gottesdienst um 18 Uhr, gestaltet von Gemeindeassistentin Sophia Litzel und Wallfahrtspfarrer Thomas Philipp Pfefferer in der Wallfahrtskirche St. Michael in Violau werden die sieben Musiker die 400 Jahre alte Barockkirche rocken. Anschließend findet das Konzert im Michaelssaal im Pfarrheim Haus Nazareth statt. Sven Handrick, Schlagzeuger der Band, ist begeistert: „Ich freue mich riesig, in dieser wunderschönen Kirche Musik machen zu dürfen. Schon als ich letztes Jahr die Violauer Schlagernacht besuchte, war ich begeistert vom Spirit in Violau und dem Teamgeist vor Ort.“ Auch Pfarrer Pfefferer freut sich jedes Jahr auf die Violauer Rocknacht: „Die Rocknacht steht für die Lebendigkeit unserer Pfarrei. Hier arbeiten Menschen verschiedensten Alters und Funktionen zusammen, um diesen phantastischen Abend zu gestalten und haben Spaß daran.“ (AZ)