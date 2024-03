Blick in Weldens Vergangenheit

Schautafeln sollen in der Marktgemeinde an historische Gebäude erinnern. Der Heimatverein startet mit dem Projekt eine Zeitreise durch den Ort.

Es soll eine „Zeitreise“ durch Welden und seinen Ortsteil Reutern werden. Der Heimatverein will mit Schautafeln an Gebäude erinnern, die einst die Gemeinde prägten und inzwischen abgerissen oder umgebaut wurden. Unter dem Motto „Blick in die Vergangenheit“ entstehen an acht Standorten Fenster, in denen mit Aquarellen von Rudolf Zitzelsberger-Jakobs die historischen Bauwerke und ihre Umgebung gezeigt und näher beschrieben werden. Das Projekt mit Gesamtkosten in Höhe von rund 7800 Euro wird aus dem Regionalbudget im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung mit rund 5600 Euro gefördert. Der Heimatverein beteiligt sich an der Maßnahme mit rund 2200 Euro.

Start der Wanderung ist auf dem Theklaberg

Der Vorstand hat nun bei einer Ortsbegehung die Standorte für die Schautafeln festgelegt. Start einer Wanderung, bei der Besucherinnen und Besucher durch die Marktgemeinde geleitet werden sollen, ist auf dem Theklaberg mit einem Blick auf Welden. Das Aquarell in der Schautafel zeigt dabei den Ort, wie er früher war. Die nächste Station ist das Rathaus. Wo heute die Verwaltungsgemeinschaft ihren Sitz hat, stand einst der Gasthof zur Post. Dort war auch der Ausgangspunkt der Pferdepostlinie von Welden nach Wertingen, die im Jahr 1922 eingestellt wurde.

Erinnerungen an den alten Bahnhof in Welden

Weiter führt der Rundgang zum ehemaligen Bäuerlehof in der Fuggerstraße. Auf dem Grundstück befinden sich heute das Feuerwehrhaus und der Holzwinkelsaal. Erinnert wird beim „Blick in die Vergangenheit“ zudem an den Bahnhof, der Endstation der am 22. Januar 1986 stillgelegten Eisenbahnlinie Augsburg – Welden war, und das alte Forsthaus, in dem der Heimatdichter Ludwig Ganghofer seine Kindheit verbrachte. Heute ist in dem Gebäude der Frauen- und Familientreff zu Hause. Am Platz des früheren Forstamts steht jetzt die evangelische Kirche. Eine weitere Schautafel zeigt in Welden das alte, seit langem abgerissene Schulhaus.

Am 7. Juli 1855 wurde Ludwig Ganghofer in Kaufbeuren geboren.

Vier Jahre später am 1. Dezember 1859 zog die Familie nach Welden um, wo er von 1861 bis 1865 die Schule besuchte.

Nach seiner Militärzeit und dem Studium am Polytecnikum in München entschloss sich Ludwig Ganghofer Schriftsteller zu werden.

Über 70 Romane, Erzählungen und Schauspiele hat er geschrieben. Als Autor von Heimatromanen und Volksstücken ging er in die Geschichte ein.

Seine Bücher wurden 40 Millionen mal verkauft. Außerdem wurde er zum meistverfilmten deutschen Autor.

Die Heimatfilme "Der Jäger von Fall", "Waldrausch" oder "Das Schweigen im Walde" erreichten ein Millionenpublikum.

Ludwig Ganghofer wurde im Jahre 1909 zum Ehrenbürger des Marktes Welden ernannt. Er starb am 24. Juli 1920 und wurde auf dem Friedhof in Egern am Tegernsee begraben. Quelle: Markt Welden

In Reutern erinnern Fenster mit Aquarellen an den ehemaligen Pfarrhof und die frühere Schule. Mit der Fertigstellung der Tafeln, die vom Bauhof der Marktgemeinde an den ausgewählten Plätzen aufgestellt werden, rechnet der Heimatverein im September. (jös)