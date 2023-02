Die Narren haben Welden fest im Griff

Der Narrenbaum vor dem Rathaus macht deutlich: Auch in Welden ist die fünfte Jahreszeit in vollem Gange. Die "Lustigen Weiber" schauten wieder im Rathaus vorbei.

„Ist es für den Fasching an der Zeit, sind wir Kracher auch nicht weit" - steht auf dem Narrenbaum in Welden. Und weiter: "Tanz, Spaß, Glitzer und tolle Kostüme, gehören für uns einfach mit auf die Bühne. Ob Partys, Umzüge oder edle Bälle, wir sorgen für gute Laune – auf alle Fälle! Darauf ein dreifachkräftiges Laugnataler Faschingskracher!“ Damit ist klar: Die Laugnataler Faschingskracher der Musikvereinigung Welden haben Welden wieder fest im Griff.

Faschingskracher stellen in Welden den Narrenbaum auf

Die Marktgemeinde bedankt sich für den gelungenen Narrenbaum und wünscht den Faschingskrachern einen reibungslosen Verlauf des Weldener Faschingsumzugs am Faschingssamstag, heißt es in einer Mitteillung der Gemeinde.

Die Laugnataler Faschingskracher der Musikvereinigung Welden haben vor dem Rathaus in diesem Jahr wieder einen Narrenbaum errichtet. Foto: Gemeinde Welden

Doch nicht nur der Faschingsbaum macht klar, dass die fünfte Jahreszeit in Welden in vollem Gange ist. Am „Gumpigen Donnerstag“ im Jahre 2019 hatten die „Lustigen Weiber von Welden“ ihren letzten Auftritt absolviert. Nach 40 Jahren und in Trauerkleidung verabschiedeten Sie sich und erklärten aus gesundheitlichen Gründen, nicht mehr in der gewohnten Art und Weise auftreten zu können.

Nach drei Jahren Pause sind die "Lustigen Weiber" zurück

Doch nach drei Jahren häuslicher Zwangspause hatten es die drei Weiber Marlene Rinninger, Ilse Brüning und Hilde Reck satt und besuchten auf dessen Einladung prompt Bürgermeister Stefan Scheider sowie alle Mitarbeitenden der Verwaltungsgemeinschaft Welden und übernahmen sofort die Herrschaft. In geselliger Runde mit vielen Krapfen und lustigen Versen und Gedichten verweilten die „Lustigen Weiber“ und erheiterten die verkleideten Anwesenden. Ilse Brüning las dabei aus dem Weldener Tagboten aus dem Februar 1939 die Sensationsnachricht vor: "Sensation im Wochenbett"

Eine Familie Fasching bekam damals (1939) Drillinge. Der damalige Bürgermeister überreichte den Eltern der Drillinge einen Orden und legte drei Sparbücher für die Drillinge „Hilde, Ilse und Marlene“ an. Nachdem die Sparbücher nicht mehr auffindbar waren, sprang der Markt Welden prompt ein und überreichte den drei Weibern eine Spende in Höhe von 500 Euro. Alle zusammen beschlossen, das Geld in diesem Jahr der Weldener Tafel e.V. und Harald Rieger für den Unterhalt des „Kreuzes der Vereine“ zu überreichen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch