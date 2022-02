Finger bleiben kleben - Frau quetscht sich die Hand

Eine Stanzmaschine ist die Ursache für einen Arbeitsunfall in Welden. Eine Frau wird dabei verletzt.

Eine 51jährige Frau aus Altenmünster erlitt am Freitag gegen 12 Uhr in einem Fabrikationsraum einer Firma in Welden, die technische Zulieferteile fertigt, Verletzungen. Die Frau arbeitete laut Polizei an einer Brückenstanzmaschine. Bei der Verarbeitung von PVC-Platten blieben die Finger der Frau an diesen kleben; die linke Hand der Frau wurde dabei leicht gequetscht. Die Verletzte wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Wertingen gebracht. (lig)