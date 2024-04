Welden

vor 32 Min.

Hand am Bagger eingeklemmt: Arbeiter verletzt sich auf Baustelle in Welden

Ein Arbeiter verletzt sich in Welden auf der Baustelle am Ärztehaus. Der 46-Jährige muss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Montag fanden unter anderem Baggerarbeiten beim neuen Ärztehaus in Welden statt. Ein 46-jähriger Arbeiter wies einen Baggerfahrer bei der Aufnahme eines Rohres ein. Während der 47-jährige Baggerfahrer das Rohr mit dem Greifer aufnahm, hatte der andere Arbeiter noch seine Finger zwischen dem Rohr und dem Greifer. Laut Polizei zog er sich dadurch nicht unerhebliche Verletzungen an der rechten Hand zu. Der 46-Jährige musste durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (AZ)

