Welden

vor 19 Min.

So will Welden die Jugend für das Vereinsleben begeistern

Plus Bei einem Aktionstag im April an der Grund- und Mittelschule in Welden stehen Vereine im Mittelpunkt. Auch der Schüleraustausch ist Thema im Kinder- und Jugendbeirat.

Die Grund- und Mittelschule Welden plant am 26. April einen Aktionstag in Kooperation mit Vereinen und Verbänden zu veranstalten. In der Kinder- und Jugendbeiratssitzung haben Rektorin Bettina Westphal und Lehrer Simon Guttroff das Projekt und den Ablauf den Vertretern von Vereinen und Verbänden sowie dem Marktgemeinderat und Bürgermeister Stefan Scheider vorgestellt. Die Idee dieses Aktionstages stammt vom Kreisjugendring.

Bedingt durch die gestiegene Einwohnerzahl von Welden in den vergangenen Jahren ist auch die Anzahl der Kinder an der Grundschule gewachsen. Ihnen möchte man am Aktionstag die vielen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung aufzeigen. Ziel ist es, dass Schüler und Schülerinnen verschiedene Vereine und Verbände kennenlernen und im besten Fall ihren zukünftigen Verein finden, sagte Simon Guttroff, seit einem Jahr Lehrer in Welden und acht Jahre im Vorstand des Kreisjugendrings Augsburg-Land. Er wolle dieses Herzblut, das in der Vereinsarbeit steckt, den Schülerinnen und Schülern der Mittelschule vermitteln. „Sie wissen oft nicht, welche Vereine es hier gibt. Unsere Kinder müssen erlebt haben, wie ein Verein funktioniert und wissen, wie toll es in einer Gemeinschaft ist.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen