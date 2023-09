Was die Modellbahner aus Welden zum Jubiläum planen

Plus Seit 35 Jahren gibt es den Holzwinkler Modellbahn Club. Zum Jubiläum ist eine Ausstellung geplant. Die zeigt, wie das Spielzeug zum Hightech-Betrieb geworden ist.

Es begann im April 1988 mit einem Dämmerschoppen in der Dorfgaststätte Alter Wirt im Ortsteil Reutern. Vier Modelleisenbahnfreunde setzten sich zusammen, zwei Wochen später kamen drei weitere Begeisterte hinzu. Nach einem Vierteljahr waren es zehn Modellbahner, die sich von nun an regelmäßig donnerstags trafen. Mittlerweile sind es über fünfzig Mitglieder, wie Manfred Federle, Vorsitzender des Modeleisenbahnclubs, berichtet. Heuer feiert der Verein sein 35. Jubiläum. Im Oktober ist auch eine Modellbahnausstellung geplant.

Die erste Anlage war damals der Nachbau des Weldener Endbahnhofs der stillgelegten Weldenbahn. Diese Anlage wurde 1989 dem Publikum vorgestellt und vom Heimatverein abgekauft. Der Erlös bildete den Grundstock zur acht Meter langen und sechs Meter breiten H0/H0e-Anlage. 1992 wurde der Verein Holzwinkler Modellbahn Club (HMBC) gegründet. Nach wie vor treffen sich die Mitglieder donnerstags ab 19.30 Uhr im ehemaligen Autohaus Griechbaum in der Fuggerstraße. Ab Dezember sind sie wieder im Haus der Vereine und Jugend, wo sie mietfrei etliche Räume von der Marktgemeinde Welden zur Verfügung gestellt bekommen haben.