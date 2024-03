Wiederholungstäter wird in Welden beim Diebstahl erwischt

In einem Weldener Supermarkt hat ein Kunde nach einem Diebstahl ein Hausverbot erhalten. Trotzdem kam er wieder. Und wollte wieder stehlen.

Das Personal in einem Weldener Supermarkt hat am Donnerstagabend einen Kunden wiedererkannt, der den Laden nach einem Hausverbot gar nicht mehr betreten dürfte. Trotzdem kam der 82-Jährige um 17.30 Uhr vorbei. Und stand, weil er schon mal etwas gestholen hatte, unter besonderer Beobachtung. Prompt langte der Mann laut Polizei wieder zu und steckte sich Lebensmittel und Alkohol im Wert von 13 Euro in die Jacken. Die hinzugerufene Polizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs auf. (corh)