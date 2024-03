Wo geht es eigentlich nach Rom?

In Welden gibt es einen neuen Wegweiser. Den haben Kinder und Jugendliche aus der Umgebung gestaltet.

Wie geht es eigentlich von Welden nach Rom? Wer das schon immer einmal wissen wollte, findet nun die Weg. Kinder und Jugendliche der Offenen Ganztagsschule (OGTS) in Welden kreierten einen neuen Wegweiser. Gemeinsam mit Jan Markus, pädagogischer Mitarbeiter der Interkommunalen, Mobilen Kinder- und Jugendarbeit und Thomas Stölze, Leiter der OGTS, wurde das Projekt umgesetzt.

Schilder zeigen den Weg zu wichtigen Stationen in Welden

Der Wegweiser zeigt nun nicht nur zu den für die Jugendlichen wichtigen Stationen in Welden, sondern auch zu den Großstädten auf der Welt. Die Schülerinnen und Schüler konnten in Abstimmung die für sie wichtigen Städte auswählen und über das Internet die Himmelsrichtungen und Luftlinien dieser Orte bestimmen, wie Jan Markus im Vorfeld berichtete. Gemeinsam sägten sie die Holzpfeile aus entsorgten Holzbrettern der Mittelschule in den passenden Größen zurecht.

Mit wasserfesten Farben wurden die Pfeile von allen Seiten bunt bemalt. Die Beklebung/Beschriftung der Schilder hat gemeindliche Jugendpflegerin Petra Kutter vorgenommen. An dieser Stelle dürfen auch die Mitarbeiter des Bauhofs genannt werden, die an dieser gemeinsamen Aktion mitgewirkt haben. Und nicht zu vergessen Barbara Kugelmann, die das Ganze Projekt im Rahmen der Poetenbänkle auf die Beine gestellt hat. Richtig ins Zeug gelegt hatte sich Thomas Stölze, der sich bei einem Sonderauftrag am Projekt am Finger verletzt hat. (kräm)