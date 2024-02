Westendorf

10:32 Uhr

23-Jähriger verpasst einem 49-Jährigen einen Kopfstoß in Westendorf

In Westendorf kam es Sonntagnacht zu Handgreiflichkeiten.

In der Nacht auf Sonntag geraten zwei Männer in einem Club aneinander. Später kommt es an einer Tankstelle zu Handgreiflichkeiten. Beide waren erheblich betrunken.

Bereits im Club hatten zwei Männer (23 und 49 Jahre) ein Streitgespräch. Laut Polizeibericht liefen sie sich dann nach dem Besuch der Diskothek Sonntagnacht gegen 4 Uhr auf dem Gelände der benachbarten Tankstelle erneut über den Weg. Durch eine mutmaßliche Provokation ließ sich der 23-jährige Wertinger laut Polizei zu einem Kopfstoß hinreißen, der beim Kontrahenten Nasenbluten auslöste. Beide Beteiligte waren erheblich alkoholisiert. Da im weiteren Verlauf der ebenfalls aus Wertingen kommende 49-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach beleidigte, muss er ebenfalls mit einer Strafanzeige rechnen. (dav) Lesen Sie dazu auch Wertingen 18-Jähriger stirbt bei Unfall nahe Wertingen

