Die Heimatbühne Westendorf spielt „Ärger beim Kronen-Max“

Die Schauspieler bringen die Komödie in drei Akten zur Weihnachtszeit auf die Bühne. Am 10. Dezember startet der Vorverkauf.

Max Ströbele, als „Kronen-Max“ bekannter Wirt, und sein Freund Josef Schmied, der Postbote, öffnen gemeinsam die Post an die Bürger des Dorfes. Bei diesem wenig ehrenwerten Tun entdecken sie die Schlampereien und Gaunereien so mancher Dorfbewohner. Die Spieler der Heimatbühne Westendorf proben schon fleißig, denn in der Weihnachts- und Neujahrszeit wird mit „Ärger beim Kronen-Max“ eine Komödie in drei Akten von Bernd Gombold auf die Bühne gebracht. Neu dabei im Spielerteam ist Georg Almer aus Westendorf, der die Rolle des Feuerwehrkommandanten Florian übernimmt.

Der Kartenvorverkauf und die Aufführungen finden im Saalbau Schmidbaur, Gasthof „Zur Krone“ in Westendorf statt. Der Vorverkauf startet am Sonntag, 10. Dezember, von 16.30 bis 19.00 Uhr, darauf folgend am 17. Dezember von 13 bis 14.30 Uhr. Ab Montag, 11. Dezember, können Karten telefonisch unter 08273/996600 oder unter www.heimat-buehne.de reserviert werden. An allen Spieltagen wird es möglich sein, je eine Stunde vor Spielbeginn die Karten abzuholen bzw. noch vorhandene Restkarten zu ergattern.

Die Aufführungen beginnen am Freitag, 22. Dezember, um 16 Uhr (Kinder- und Seniorenvorstellung), am zweiten Weihnachtsfeiertag ist dann um 19 Uhr die Abendpremiere. Es folgen bis Mitte Januar sieben weitere Vorstellungen. Die Abendveranstaltungen beginnen um 19 Uhr und neu in der Saison 2023/24 ist, dass Sonntags bereits ab 15 Uhr gespielt wird.