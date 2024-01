Westendorf

12:01 Uhr

Für Georg Almer aus Westendorf ist Dorftheater ein "cooles Hobby"

Georg Almer spielt im Stück „Ärger beim Kronen-Max“ den Feuerwehrkommandant Florian Gruber. Für den 20-Jährigen ist es genau die richtige Zeit, beim Dorftheater in Westendorf einzusteigen.

Von Steffi Brand

Georg Almer ist gerade einmal 20 Jahre alt und steht zum ersten Mal mit dem Team der Heimatbühne Westendorf auf der Bühne. In Bernd Gombolds Stück „Ärger beim Kronen-Max“ bekam er die Rolle als Feuerwehrkommandant Florian Gruber. Dass der 20-Jährige Teil der Darstellergruppe des Dorftheaters in Westendorf ist, geht auf eine Challenge zurück, die ihm sein Freund gestellt hat. Benedikt Mayer, der den Versicherungsvertreter Harry spielt, ist in der vergangenen Spielsaison 2022/2023 als Nachwuchs erstmals auf der Bühne gestanden. Bereits vor einem Jahr hätten die Freunde gescherzt, dass zur Saison 2023/2024 auch Georg Almer mitspielen sollte. „Und dann lag das Skriptbuch bei mir zu Hause“, erinnert sich der 20-Jährige und ergänzt: „Diese Herausforderung habe ich gerne angenommen.“

Der Neue bei der Heimatbühne Westendorf ist kein 100-prozentiger Neuling auf der Bühne. Bereits in der Schule habe er Theater gespielt und auch beim Pfarrfasching auf der Bühne gestanden. So erklärt Georg Almer gelassen, dass er hinter der Bühne kein Lampenfieber habe, dies aber dann kommen könnte, wenn er auf der Bühne steht und der Vorhang sich öffnet. Dass er als Realschüler bereits Theater gespielt habe, komme ihm zugute. Damals waren jedoch die Stücke andere und die Texte nicht in Dialekt.

