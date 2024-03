Westendorf

vor 48 Min.

Großbaustelle vor der Westendorfer Schule geht bald los

Plus Im Sommer und Herbst rücken die Bagger in einer wegen Schule und Friedhof rege genutzten Verkehrsachse in Westendorf an. Die Schulstraße wird komplett erneuert.

Von Steffi Brand

In wenigen Wochen geht es los mit den Arbeiten an der Schulstraße in Westendorf – und das bedeutet, dass es eine Großbaustelle an einer wichtigen Verkehrsachse im Ort geben wird. Nachdem der Gemeinderat Westendorf einstimmig beschlossen hat, das Vergabeverfahren einzuleiten und den formalen Baubeschluss auf den Weg brachte, steht dahinter der folgende Zeitplan: Ab Mitte März wird ausgeschrieben. Der Baubeginn soll direkt nach der Auftragserteilung sein. Die Hochphase der Baustellentätigkeit steht im Sommer und Herbst 2024 an. Das Bauende sei – in der vorliegenden Entwurfsfassung – noch terminiert auf Ende Mai 2025.

Damit wird das Projekt Schulstraße nun ein Jahr später als ursprünglich geplant umgesetzt, dafür sollen der nördliche und südliche Teil der Straße direkt in einem Aufwasch umgesetzt werden – und die Gemeinde rechnet mit einem Zuschuss aus dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz bzw. aus dem Bayerischen Finanzausgleichsgesetz. Die Zuschusshöhe soll sich auf 400.000 bis 500.000 Euro belaufen.

