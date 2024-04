Heimatbühne Westendorf ehrt langjährige Mitglieder

Bei der Jahresversammlung in Westendorf wurde die Vorstandschaft bestätigt. Es gibt auch schon Pläne für die neue Theatersaison.

Neuwahlen des Vorstands sowie Ehrungen langjähriger Mitglieder standen im Mittelpunkt der Jahresversammlung der Heimatbühne Westendorf. Alle bisher tätigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Claudia Wagner, die erste Vorsitzende, blickte auf das Jahr zurück: Mit dem Stück „Ärger beim Kronen-Max“ von Bernd Gombold wurde in der Weihnachtszeit 2023/24 wieder eine flotte, quirlige Komödie auf die Bühne gebracht. An acht Spieltagen und der zusätzlichen Kinder- und Seniorenvorstellung konnte die Heimatbühne das Publikum begeistern. Der neue Spielbeginn am Sonntag um 15 Uhr wurde vom Publikum sehr gut angenommen. In ihrem Rückblick fasste die Vorsitzende nochmals alle Aktivitäten nach „A-Z“ zusammen. Hervorzuheben sind das Dorfplatzflimmern, das diesmal wegen schlechtem Wetters in der Firmenhalle von Robert Ziesenböck stattfand. Für das Ferienprogramm der Gemeinde organisierte die Heimatbühne unter der Leitung von Georgia Kapfer „Bühne frei für Nachwuchstalente“. Das Stück „Hans im Glück“ wurde von den Kindern mit großem Engagement an einem Nachmittag einstudiert und dann den Eltern vorgeführt. Im Rahmen der Vereinswallfahrt nach „Maria im Elend“ wurden die Ehrungen für langjährige Mitglieder vorgenommen.

Westendorf: Pläne für neue Theatersaison

Zuletzt konnte Vorsitzende Wagner zusammen mit Bürgermeister Steffen Richter den Vereinsangehörigen Stefanie Behringer und Bernd Rochna zu 25 Jahre Mitgliedschaft gratulieren. Als Anerkennung erhielten die beiden eine Urkunde vom Verband der Bayerischen Amateurtheater und eine Silber-Ehrennadel vom Verband der Deutschen Amateurtheater. Als Ausblick informierte Claudia Wagner bereits über die Termine der Wallfahrt am 25. Mai und das Dorfplatzflimmern am Freitag, 26. Juli. (AZ)