Heimatbühne Westendorf erfreut das Publikum mit „Ärger beim Kronen-Max“

Die Vorstellungen der Heimatbühne Westendorf sind nicht nur bei den Bewohnern des Ortes beliebt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder viel zu lachen.

Die Theatersaison 2023/24 der Heimatbühne Westendorf im Gasthof Zur Krone in Westendorf ist am Weihnachtswochenende gestartet. Das Publikum kann sich an der turbulenten Komödie „Ärger beim Kronen-Max“, einem Stück von Bernd Gombold, erfreuen.

Vorsitzende Claudia Wagner begrüßte das Premierenpublikum nach intensiver Proben und Vorbereitungszeit. Martin Schmid, 2. Vorsitzender, leitet wieder die Regie. Falls es bei dem einen oder anderen mit dem Text hapern sollte, hilft Walter Härle als Souffleur weiter. Max Ströbele (Xaver Strauß), als „Kronen-Max“ bekannter Wirt und sein Freund Josef Schmied (Martin Schmid), der Postbote, öffnen gemeinsam die Post an die Bürger des Dorfes. Dabei entdecken sie die Schlampereien des Bürgermeisters Alfred Häberle (Florian Weishaupt), der auf Schritt und Tritt von seiner Sekretärin Erika Schatz (Monika Klügl) begleitet wird. Auch Großbauer Paul Enderle (Peter Heinrich) hat an diesem Tag eine hochinteressante Annonce in die Post gegeben.

Das Team der Heimatbühne Westendorf (von links stehend) Adelheid Bobinger, Benno Leichte, Anna Kranzfelder, Xaver Strauß, Tanja Schmid, Tamara Bechter, Daniel Schulz, Walter Härle, Peter Heinrich, Martin Schmid und (von links sitzend) Helena Diefenthaler, Benedikt Mayer, Georg Almer, Monika Klügl, Florian Weishaupt, Charlotte Durner, Georgia Kapfer, Claudia Wagner. Foto: Regina Zahn

Diese „Insider“-Kenntnisse bringen den Postboten Schmied auf die Idee, den Bürgermeister und die Bewohner des Dorfes an der Nase herumzuführen. Bei dieser Gelegenheit gelingt es, die ziemlich heruntergekommene Dorfwirtschaft des Kronen-Max sowie dem historischen Gebäude der Gemeinde zu neuem Glanz zu verhelfen und die Tochter des Kronenwirts Moni (Helena Diefenthaler) ihrem Auserwählten Harry (Benedikt Mayer) zuzuführen.

Weitere Vorstellungen in Westendorf im Januar

Als Bewohner des Dorfes agieren Pfarrgemeinderatsvorsitzende Brunhilde Haug (Claudia Wagner) und Pfarrgemeinderätin Anneliese Gaiss (Georgia Kapfer). Die beiden planen bereits für ihre Vereinsaktivitäten im neuen Gemeindehaus. Auch Feuerwehrkommandant Florian Gruber (Georg Almer) freut sich auf die neue Ausstattung der Feuerwehr im geplanten Großprojekt. Gut, dass Lena (Charlotte Durner), die Schwester von Max, an diesem Tag zum Besuch eintrifft und perfekt in den Plan des Postboten passt.

Die weiteren Abendvorstellungen finden am 29./30. 12. und 5./6./13. 1. um 19 Uhr statt. Außerdem wird an den Sonntagen 7./14. 1. bereits um 15 Uhr gespielt. Die Karten sind an allen Spieltagen je eine Stunde vor Aufführungsbeginn erhältlich, reservierte Karten können abgeholt werden. Eine Kartenreservierung vorab ist jederzeit telefonisch unter 08273/996600 oder www.heimat-buehne.de möglich. (AZ)