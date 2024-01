Pläne für Renaturierung des Schmütterles in Westendorf vorgestellt

Die Ufersicherung des Schmütterles soll naturnaher werden. Sitzgelegenheiten, Bäume und Landschaftsrasen könnten das Ortsbächlein in Westendorf erlebbar machen.

Was lange währt, wird endlich … Wie dieser Satz mit Blick auf die Renaturierung des Schmütterles in Westendorf ausgehen wird, steht nach wie vor in den Sternen. Ende November fand eine Gemeinschaftssitzung der Vorstandschaft der Teilnehmergemeinschaft (TG) Westendorf III und des Gemeinderats statt. Vorgestellt wurden die aktuellen Pläne im Sitzungssaal des Feuerwehrhauses. Inhaltlich diente die Sitzung dazu, das Thema samt der überarbeiteten Planung in die Öffentlichkeit zu bringen, Beschlüsse fielen nicht.

Rückblick auf die letzten 20 Jahre des Schmütterles

Um den Anschluss auch gedanklich zu schaffen, ermöglichte Westendorfs Bürgermeister Steffen Richter einen Rückblick auf die Geschichte des Projekts. 2003 war die Renaturierung des Schmütterles eines von drei Themen der Dorferneuerung gewesen. Damals wie heute mündete eine Zusammenarbeit des Amtes für Ländliche Entwicklung und des Ingenieurbüros Steinbacher Consult in Entwürfen zur Neugestaltung des Bachlaufes. Zwei Jahre später, im August 2005, wurde das Projekt auf Eis gelegt: Nach dem Hochwasserereignis im Ort hatte der Hochwasserschutz oberste Priorität – und dauerte bis zur Umsetzung 16 Jahre. Der Hochwasserdeich wurde im Jahr 2021 eingeweiht. Doch der Bau wurde bis heute nicht mängelfrei abgenommen und auch die Anpassung des einst festgesetzten Überschwemmungsgebiets auf die tatsächlichen Gegebenheiten lässt weiterhin auf sich warten, teilte Richter bei der jüngsten Bürgerversammlung in Westendorf mit. Doch dies steht auf einem anderen Blatt, denn die Renaturierung des Schmütterles wurde, als ein Projekt der Dorferneuerung, grundsätzlich wieder „scharf geschalten“.

Betoneinfassung in Westendorf soll rückgebaut werden

Die Planungen sehen vor, den Bachlauf des Schmütterles natürlicher zu gestalten. Durch eine Verlegung des Bachbettes soll ein leicht gewundener Bachlauf entstehen. Leit- und Strukturelemente sowie die Abflachung der Uferböschungen und die Herstellung einer Überflutungsfläche sind geplant. Angepflanzt werden sollen Hochstauden, Uferbegleitholz sowie Sträucher. Die bestehende Ufersicherung soll künftig naturnaher gestaltet werden. Waschbetonplatten sollen abgebrochen, Betonwerk mit Wasserbausteinen verkleidet werden. Aus dem Böschungsverbau könnte eine Mauer aus Steinsatz werden, Störsteine und Röhricht in diesem Bereich des Bachverlaufs dazu führen, dass aus dem strukturarmen Graben ein naturnahes Gewässer werden kann. Die Pläne des Ingenieurbüros beginnen im Südwesten der Gemeinde mit einer Wassererlebnisfläche. Ein Zugangsweg als Schotterrasen, Trittsteine an der Böschung und im Gewässer, Sitzgelegenheiten, Bäume und Landschaftsrasen sollen das Ortsbächlein erlebbar machen. Auch ein Bereich, wo das alte Bachbett als Altarm erhalten bleiben soll, ist in der Skizze zu sehen.

Pläne könnten teuer werden

Je mehr sich das Ortsbächlein jedoch in Richtung Ort bewegt, desto schwieriger könnte die Renaturierung werden. Denn der Abbruch der bestehenden Uferböschung – die Entfernung des Betons und die Aufschüttung mit Erde – sorgt für Diskussionen. Die Sorge um die angrenzenden Grundstücke ist groß. Zusätzliche Untersuchungen, die nötig wären, um diese Gefahren im Vorfeld zu berücksichtigen, seien kostspielig. Auch andere Themen, die im Zuge der Renaturierung zu berücksichtigen wären, könnten teuer werden: So könnte das Verlegen von Biberschutzmatten auf etwa 650 Quadratmetern entlang der Uferböschung auf der Anliegerseite für Kosten in Höhe von 13.000 Euro sorgen. Auch Durchlässe mit Schrägrechen könnten eingesetzt werden, jedoch haben diese keine sehr naturnahe Gestaltung und sind darüber hinaus auch keine günstige Investition.

Gemeinderäte fürchten Biberschäden

Westendorfs Bürgermeister Steffen Richter betonte, dass der Biberschutz – auch mit Blick auf die Biberschäden in der Vergangenheit – ein wichtiges Detail der Planung sein muss. Auch bei der Pflege der neu anzulegenden Flächen gingen die Meinungen auseinander. Einige Mitglieder hegten Zweifel an den Ausführung der Referentin des Ingenieurbüros Steinbacher in puncto Pflegemaßnahmen und befürchteten ein Eldorado für Biber, wenn die schwer erreichbaren Stelle nur selten gemäht werden. Auch die Flachzone würde – ohne regelmäßige Pflege – komplett zuwachsen, so die Befürchtung aus den Reihen des Gemeinderats. Im Altarm könnten sich Mücken tummeln.

Kostenprüfung soll klären, was finanzierbar ist

Die öffentliche Diskussionsrunde endete ohne Beschluss, dafür mit Aufträgen, die gleich an mehrere Stellen adressiert wurden. Das Büro Steinbacher Consult soll eine Kostenrechnung für jeden Teilabschnitt aufstellen. Das Amt für ländliche Entwicklung, das für die Maßnahme einen Förderhöchstsatz von 60 Prozent nannte, wird prüfen, inwieweit Biberschutzmaßnahmen förderfähig sind. Anschließend wird der Gemeinderat prüfen müssen, welche Maßnahmen sinnvoll und finanzierbar sind, denn „die Gemeinde hat weder einen Goldschatz auf der Bank, noch müssen wir alles auf Biegen und Brechen durchführen“, erklärte Westendorfs Bürgermeister Steffen Richter und ergänzte: Erst wenn die Pläne fertig sind, könne der für die Renaturierung nötige Wasserrechtsbescheid beantragt werden.