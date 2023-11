Unbekannter bestiehlt neun Menschen in Umkleidekabine

Ein unbekannter Täter hatte sich offenbar unbemerkt Zugang zur nicht verschlossenen Kabine auf dem Sportgelände des Vfl Westendorf verschafft.

Bereits am Dienstag, 17. Okotber, kam es, wie erst jetzt gemeldet wurde, zwischen 19.30 und 21 Uhr auf dem Sportgelände des Vfl Westendorf zu einem Diebstahl aus einer Umkleidekabine. Nach dem Training bemerkten nach Angaben der Polizei die insgesamt neun Geschädigten, dass aus den Jackentaschen und Geldbeuteln das vorhandene Bargeld in Höhe von circa 500 Euro entwendet worden war. Der bislang unbekannte Täter hatte sich offenbar unbemerkt Zugang zur nicht verschlossenen Kabine verschafft und die dort abgelegten Klamotten und Taschen der Sportler durchsucht, ehe er sich unerkannt entfernte. Personen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dieser Zeit am Sportplatz und dessen Umfeld machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (lig)