Westendorf

vor 50 Min.

Westendorf erhöht Kita-Gebühren um 15 Prozent

Auch in Westendorf steigen die Kita Gebühren. (Symbolbild)

Plus Gemeinderäte streichen Zuschuss für Spielebene und stimmen Erhöhung von Kita-Gebühren in St. Georg zu.

Artikel anhören Shape

Die Gemeinde Westendorf muss sparen und setzt deswegen nun auch den Rotstift an, als es um den Haushalt der katholischen Kindertagesstätte St. Georg in Westendorf ging. In der Sitzung des Gemeinderats Westendorf hat der Träger der Kindertagesstätte, die St. Simpert Stiftung, der Gemeinde Westendorf den Haushalt vorgelegt. Vor allem wegen der Spielebene, die mit etwa 30.000 Euro eingeplant und die bereits zweimal abgelehnt wurde, kam es zu Diskussionen im Rat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen