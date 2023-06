Westendorfer

07:15 Uhr

So sieht der Westendorfer Kindergarten nach dem Umbau aus

Luftballons am Zaun vor der Kindertagesstätte zeigen an: Hier wurde gefeiert. Zahlreiche geladene Gäste sind eingetroffen, um die offizielle Einweihung zu feiern.

Plus Die Freude in Westendorf über den neuen Kindergarten ist groß. Es gibt aber noch ein Problem.

Von Steffi Brand

Es ist vollbracht. Die katholische Kindertagesstätte St. Georg Westendorf wurde am Mittwochabend hochoffiziell eingeweiht – mit einem kleinen Festakt für geladene Gäste, zahlreichen Ansprachen und einer Segnung der Räumlichkeiten. Zu diesem besonderen Anlass verwandelte sich die Turnhalle im Obergeschoss zum kleinen Festsaal.

Im Zuge der Begrüßung, der Ansprachen, der Grußworte und Danksagungen fielen immer wieder Worte des Dankes, die meist an dieselben Personengruppen gerichtet waren: an die Vertreter der Gemeinde, der Kirche und an das Kita-Team. Pfarrer Norman D’Souza sprach von vielen helfenden Händen und dem „unermüdlichen Einsatz“ des Westendorfer Bürgermeisters Steffen Richter, der auch in den weiteren Ansprachen reichlich Lob einheimste – für den hohen finanziellen Einsatz der Gemeinde und seinen ganz persönlichen Einsatz auf der Baustelle.

