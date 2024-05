Betrunkene stürzt in Westheim von ihrem Fahrrad

Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr kassiert eine Schülerin, die am Dienstagabend in Westheim unterwegs war.

Zu betrunken, um Fahrrad zu fahren war offenbar eine 20-Jährige, die am Dienstag gegen 22 Uhr in Westheim unterwegs war. Laut Polizei stürzte die Schülerin in einer Linkskurve von ihrem Mountainbike. Sie erlitt Prellungen und Schürfwunden, sodass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Da sie stark nach Alkohol roch, führte die Polizei einen Test durch. Dieser ergab laut Polizei einen Wert von über 1,6 Promille. Deshalb kassierte die junge Frau eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (kinp)