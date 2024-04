Einbruch in Westheim: Diebe stehlen Kamera und Laptop

Die Polizei berichtet von einem Einbruch im Neusässer Ortsteil Westheim. Dort wurden unter anderem Laptops und eine Kamera gestohlen.

Laptops und eine Kamera sind aus einem Haus im Neusässer Ortsteil Westheim gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Einbruch in der Von-Ritter-Straße bereits am vergangenen Wochenende. Der oder die Täter hebelten ein Fenster am Gebäude auf, um durch dieses einzusteigen. Der Diebstahlwert liegt bei mindestens 1000 Euro. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. (kinp)