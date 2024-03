Riesiger Andrang bei der Bürgerversammlung in Westheim

Mehr als Hundert Bürgerinnen und Bürger kamen zur Bürgerversammlung nach Westheim. Das lag aber vor allem an dem Infovortrag der LEWTelNet zum Glasfaseranschluss.

Auch der Neusässer Stadtteil Westheim soll mit Glasfaseranschlüssen versorgt werden. Wie vor wenigen Wochen in Steppach hatte die Stadt nun auch in Westheim eine Infoveranstaltung des Anbieter LEW TelNet angekündigt - diesmal im Rahmen der Bürgerversammlung.

Daher war die Versammlung auch beispiellos gut besucht - über 100 Teilnehmer drängten sich im Pfarrsaal, einige müssten mit Stehplätzen vorlieb nehmen. Wie üblich referierte Bürgermeister Richard Greiner in seinem Bericht über die wichtigsten Projekte und Neuigkeiten in der Stadt. Dabei zählt der Neubau der Grundschule und der Feuerwehr in Westheim zu den größten und teuersten Vorhaben der Stadt in den kommenden fünf Jahren. Derzeit wird die Interimsschule in Modulbauweise errichtet, Umzug wird dann in den Sommerferien sein.

Zu viel Staub durch Verkehr am Himmelreich in Westheim

Seitens der Bürger gab es lediglich eine Anfrage, und zwar zu einem besseren Schutz der Anwohner am Himmelreich vor dem Staub, der durch den Durchgangsverkehr auf dem unbefestigten Teil der Straße am Rande des Kobelwalds entsteht. Der Bürger beklagte, dass anders als versprochen die Straße nie gewässert werde, und auch das Schild "langsam fahren" würde kaum beachtet. Der Anwohner forderte daher ein Tempolimit auf 20 km/h oder gar Schnittgeschwindigkeit, dazu mehr Kontrollen und eine Feinstaubmessung, um das Ausmaß der Belastung zu ermitteln. Der Bürgermeister nahm die Anfrage auf und sagte, man werde das Thema im zuständigen Ausschuss besprechen.

Im Anschluss an die Bürgerversammlung ging es um das Thema, weshalb wohl die meisten gekommen waren: den Glasfaserausbau durch die LEWTelNet. Die Firma wird alle Stadtteile über das bereits ausgebaute Alt-Neusäß hinaus versorgen, wenn sich 35 Prozent der Haushalte dafür entscheiden. (dav)

