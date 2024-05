Wörleschwang

Wie ein Wirbelwind: Serina Thayler feiert 30. Bühnenjubiläum in Wörleschwang

30 Jahre Travestie und Comedy: Serina Thayler zeigt in Wörleschwang "This is me".

Plus Mit der glanzvollen Show "This is me" verzaubert Travestie-Künstler Björn Eberle sein Publikum im Kulturstadl.

Von Michaela Krämer

Wie schnell doch die Zeit vergeht. 30 Jahre Bühnenjubiläum voller erlebter Leidenschaft, skurriler Geschichten mit schönen und traurigen Erinnerungen feierte vor Kurzem Travestie-Star Björn Eberle alias Serina Thaylor. Drei Abende hintereinander im Kulturstadl Wörleschwang aufzutreten, das gehe auch an ihm nicht ganz spurlos vorbei, wie er in einem Interview zugab: „Früher machten wir in München fünf Wochen lang vier Tage am Stück eine große Show. Das geht heute nicht mehr, denn das wäre eine ziemliche Herausforderung. Vom Kopf her würde ich es noch machen, aber der Körper...“

Unter die Fans aus der Umgebung und aus dem Raum Augsburg hatten sich langjährige Freunde und Bühnenbegleiter wie Mom Bee und der Kammerchor aus München gemischt. Sie alle wurden mit einem fast dreistündigen Programm belohnt. Denn zum Jubiläum hat der Entertainer unter dem Motto „This is me“ (das bin ich) alle Register gezogen und Lieder einstudiert, die zuvor von seinem Mann Horst „abgenommen werden müssen.“ Der ist schließlich sein Gesangslehrer. Er ist derjenige, der korrigiert, der Hinweise gibt, die Töne besser zu treffen.

