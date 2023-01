33.000 Euro Schaden nach Unfall bei Wollishausen

Ein 57-Jähriger übersieht an einer Kreuzung bei Wollishausen eine 67-jährige VW-Fahrerin. Die Frau muss ins Krankenhaus und der Sachschaden ist erheblich.

Erheblicher Sachschaden ist bei einem Unfall am Donnerstag entstanden. Der 57-jährige Fahrer eines Ford Fiesta wollte gegen 11.15 Uhr die Kreuzung von Wollishausen in Richtung Kutzenhausen überqueren. Dabei übersah er laut Polizei den VW einer 67-Jährigen, die auf der B300 von Gessertshausen in Richtung Ustersbach fuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einem so schweren Zusammenstoß, dass beide Fahrzeuge einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten. Die 67-Jährige musste mit starken Prellungen in die Uniklinik eingeliefert werden, der 57-Jährige erlitt einen Schock, wollte jedoch nicht ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 33.000 Euro geschätzt. (thia)