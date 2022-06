Totalschaden: Astra-Fahrer übersieht einen 50 Jahre alten Oldtimer

Mit einem wirtschaftlichen Totalschaden muss ein alter Alfa Romeo 200 Coupe nach einem unverschuldeten Unfall auf der B300 bei Wollishausen abgeschleppt werden.

Passiert ist der Unfall gegen 18 Uhr an einer Kreuzung auf der B300. Der 33-jährige Fahrer eines Opel Astra wollte die Bundesstraße von Wollishausen her kommend in Richtung Kutzenhausen überqueren. Dabei übersah er laut Polizei den von Gessertshausen her kommenden, knapp 50 Jahre alten Alfa Romeo 2000 Coupe, mit einem 22-Jährigen am Steuer. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Opel Astra sich um 360 Grad drehte und im Straßengraben landete. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Unfallschaden beläuft sich auf rund 45.000 Euro. Die Feuerwehr Wollishausen war zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle mit zwölf Einsatzkräften vor Ort. Der Fahrer des Opel Astra kam vorsorglich zur Untersuchung in eine KVB-Bereitschaftspraxis. (thia)