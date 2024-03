Wollmetshofen

vor 32 Min.

Umbau am Neubau von Schloss Elmischwang startet

Plus Schon im Frühsommer sollen dort Senioren-Wohngemeinschaften einziehen. Was mit dem Schloss selbst geschieht, blieb im Fischacher Gemeinderat offen.

Von Jana Tallevi

Von nur geringfügigen Bauarbeiten für die neuen Senioren-Wohngemeinschaften (WGs) im Neubau neben Schloss Elmischwang hat Marktbaumeister Winfried Rindle auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats von Fischach berichtet. Unter anderem sollen in jedem Geschoss zwei Küchen hinzukommen und neue Brandschutzwände eingezogen werden, bevor bereits in wenigen Monaten die Senioren-WGs starten sollen.

Dafür muss im Neubau nicht viel passieren, so Rindle weiter. Angeboten werden sollen bereits im Frühsommer zwei Senioren-WGs mit jeweils neun bis zehn Bewohnern oder Bewohnerinnen. Inzwischen ist die Vermarktung der Wohnmöglichkeiten fürs Alter angelaufen. Die Wohngemeinschaften richten sich an Menschen, die nicht mehr zu Hause allein leben wollen, aber auch nicht an einen Umzug in ein Altersheim denken. In diesem Fall könne eine Wohngemeinschaft eine höhere Lebensqualität durch Geselligkeit und Aktivität, aber auch der Beibehaltung der persönlichen Freiheiten im eigenen Zimmer bieten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen