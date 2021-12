18-Jähriger kollidiert in Zusmarshausen mit geparktem Auto

Beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke übersieht der Fahranfänger ein anderes Auto und fährt ihm in die hintere Fahrzeugseite.

Beim Rückwärtsfahren ist ein 18-Jähriger am Dienstag in Zusmarshausen gegen ein geparktes Auto gekracht. Der junge Mann wollte laut Polizei um 10.05 Uhr rückwärts aus einer Parklücke an der Schlossstraße fahren.

Beim Rangieren übersah der 18-Jährige einen weiteren abgestellten Wagen. Er kollidierte mit der linken hinteren Fahrzeugseite und verursachte einen Gesamtsachschaden in Höhe von 1800 Euro. (thia)