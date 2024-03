Beim Ausparken mit dem Auto gegen eine Ampel gestoßen

Ein Mann wollte am Donnerstag seinen Wagen ausparken. Allerdings stand ihm eine Ampel im Weg, die er nicht sah.

Ein 60 Jahre alter Autofahrer wollte nach Angaben der Polizei seinen Wagen ausparken. Als er aber am Donnerstag, gegen 14 Uhr, mit seinem Wagen rückwärts fuhr, stießt der gegen die Fußgängerampel in der Augsburger Straße. Hierbei entstand ein Schaden am Pkw in Höhe von ca. 500 Euro. Die Ampel selbst wurde herbei augenscheinlich nicht beschädigt. (corh)