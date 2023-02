Zusmarshausen

Einbrecher dringt in Zusmarshausen über Fenster in die Schule ein

Ein Dieb hat die Faschingsferien genutzt, um in die Grund- und Mittelschule in Zusmarshausen einzubrechen.

Ein Einbrecher gelangt in den Faschingsferien in die Grund- und Mittelschule in Zusmarshausen und stiehlt einen Monitor.

Ein Dieb hat die Faschingsferien genutzt, um in die Grund- und Mittelschule in Zusmarshausen einzubrechen. Der Täter gelangte über ein Fenster in das Gebäude. Passiert ist der Einbruch laut Polizei im Zeitraum zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Montag, 9 Uhr. Entwendet wurde ein Monitor der Marke Samsung, Typ U28E590DSL. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. (thia)

