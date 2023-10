ICE-Neubaustrecke: Jetzt soll ein Bahnhalt Zusmarshausen untersucht werden

Eine Trasse für die ICE-Schnellstrecke im Augsburger Land gibt es noch nicht. Aber die Idee eines Bahnhalts im Zusamtal, für den jetzt eine Potenzialanalyse gemacht werden soll.

Hätte ein möglicher Regionalbahnhalt in Zusmarshausen an einer Neubaustrecke genügend Potenzial? Darum geht es in einer Analyse, die die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) erstellen soll. Sie plant, finanziert und kontrolliert den Schienenpersonennahverkehr in Bayern im Auftrag des Freistaats. Der Kreistag gab jüngst geschlossen eine Willensbekundung ab. Sie ist Voraussetzung für die Potenzialanalyse. Für die Freien Wählern im Kreistag kommt der Schritt jedoch zu früh.

Fraktionsvorsitzende Melanie Schappin teilte auf Nachfrage mit: "Wir sehen einen Widerspruch darin, einerseits den Ausbau der Bestandsstrecke und gleichzeitig ein Potenzialgutachten für einen möglichen Regionalbahnhalt in Zusmarshausen zu fordern." Es sollte kein Geld für ein Gutachten ausgegeben werden, das womöglich nie benötigt werde. Schappin warnte, dass sich womöglich auch andere Gemeinden, die von einer Trassenalternative betroffenen sein könnten, jetzt ähnliche Gedanken machen. Schappin: "Wir sahen durch den Beschluss den bislang durchgängig gepflegten großen Schulterschluss zwischen den Kommunen in Gefahr." Der Mehrwert für die Region insgesamt müsse weiter im Fokus bleiben. Es müsse klargestellt werden, dass der Landkreis keine anderweitige Priorisierung vornimmt. Die Freien Wähler hätten den Beschluss zur Willensbekundung außerdem gerne so lange zurückgestellt, bis ein anderes Gutachten vorliegt.

Potenzialanalyse für Bahnhalt im Zusamtal: Freien Wählern fehlt weiteres Gutachten

Es betrifft die Leistungsfähigkeit des Augsburger Hauptbahnhofs. "Wir wissen immer noch nicht, ob der Knotenpunkt Bahnhof Augsburg ausreichend leistungsfähig ist, und die zusätzlichen Verkehre überhaupt aufnehmen kann. Hier warten wir nach wie vor auf ein entsprechendes Gutachten. Zuletzt hatten wir als Landkreis die Leistungsfähigkeit stark angezweifelt und mithin in Frage gestellt, ob durch den Ausbau überhaupt ein Mehrwert für die Region erreichbar sein wird", so Melanie Schappin. Auch das Raumordnungsverfahren sei längst nicht abgeschlossen.

Mit dem Raumordnungsverfahren will die Regierung von Schwaben herausfinden, wo sich Konflikte ergeben könnten, wenn die geplante Schnellstrecke für ICE und Güterzüge zwischen Ulm und Augsburg gebaut wird. Welche Auswirkungen hätte die Bahnstrecke beispielsweise auf die Landschaft, den Verkehr oder die Siedlungen, wenn hier Züge mit bis zu 300 Stundenkilometern unterwegs sind? In der nächsten Woche wollen einige Gemeinden ihre Bedürfnisse in einem gemeinsamen Forderungskatalog parallel zum Raumordnungsverfahren einbringen, teilte der Zusmarshauser Bürgermeister Bernhard Uhl in der Kreistagssitzung mit.

Uhl stellte klar, dass es mit der Willensbekundung zu einer Potenzialanalyse keinesfalls um eine Festlegung der Trasse gehe, sondern nur darum, ob überhaupt ein Regionalhalt aus Sicht der BEG möglich ist - oder eben nicht. Ein Halt im Zusamtal sei noch lange kein Selbstläufer, die Trassenauswahl spiele dabei überhaupt keine Rolle. Uhl warb dafür, dass mit Einigkeit möglichst alle Forderungen aus der Region in den Planungen berücksichtigt werden. Es sollte gemeinsam, besonnen und ohne Emotionen Schritt für Schritt vorgegangen werden. Uhl war es wichtig, dass im Beschluss zur Willensbekundung festhalten wird, dass der Kreistag grundsätzliche Bereitschaft erkläre, sich konstruktiv in die Projektabstimmung einzubringen und das ÖPNV-Angebot anzupassen. So wurde es in den Beschlussvorschlag aufgenommen. Darin heißt es außerdem, dass sich der Kreistag ausdrücklich nicht auf eine Trassenvariante vorfestlegt. Dafür stimmten die Kreistagsmitglieder nach einer Beratungspause am Ende geschlossen - auch die Freien Wähler.

Milliardenprojekt der Bahn: Zusmarshausen startet Petition

In Zusmarshausen ist gleichzeitig eine Petition gestartet. Grund dafür ist das Raumordnungsverfahren. Die Regierung von Schwaben hat alle Beteiligten gebeten, sich bis Ende Oktober zu dem Milliardenprojekt der Bahn zu äußern. Zu wenig Zeit, um die elf Aktenordner durchzuarbeiten, finden die Zusmarshauser. Jetzt werden Unterschriften gesammelt. Listen liegen im Rathaus zu den Öffnungszeiten aus und werden über den Vereinsverteiler sowie die Mitglieder des Marktgemeinderates verteilt. Eine Unterschrift ist auch bei der ersten Bürgerversammlung am 24. Oktober in der Alten Posthalterei (Beginn: 18.30 Uhr) möglich.