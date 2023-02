Kundin schlägt in einem Supermarkt in Zusmarshausen die Kassiererin

Eine 38-Jährige rastet an der Kasse eines Supermarkts in Zusmarshausen plötzlich aus und haut der Kassiererin aufs Ohr.

Eine renitente Kundin ist am Donnerstag in einem Supermarkt in Zusmarshausen ausgerastet. Die 38-Jährige hielt sich gegen 18.20 Uhr in dem Geschäft in der Römerstraße auf und ging plötzlich auf eine Kassiererin los.

Nach Auskunft der Polizei stand die 38-Jährige an der Kasse, schrie herum und beleidigte die Mitarbeiterin. Daraufhin bat man sie, den Markt zu verlassen. Die Kundin aber weigerte sich, schlug stattdessen der Kassiererin aufs Ohr und streckte ihr die Zunge heraus. Die Kundin wird nun angezeigt, zudem wurde ihr ein Hausverbot erteilt. (thia)