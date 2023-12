Neuer Video-Podcast: Zusmarshausen lüftet historische Geheimnisse

In einem neuen Video-Podcast lässt das Archiv der Gemeinde spannende Ereignisse der Vergangenheit wieder auferstehen. Vieles davon ist noch immer völlig unbekannt.

Was mochte sich einstmals unter dem alten Zusmarshauser Pfarrhof verborgen halten? Nach welchen Rezepturen wurden während des Zweiten Weltkriegs die Weihnachtsplätzchen in der Gemeinde hergestellt? Und wie sah in dieser Ortschaft ein örtlicher Friseurbesuch in den 50er-Jahren aus? All diese Dinge stellen für viele Markteinwohner spannende Fragen dar, die nun nach und nach von der Zusmarshauser Verwaltung auf höchst anschauliche Weise beantwortet werden: Das kommunale Archiv hat zusammen mit ZusKultur ein neuartiges Internet-Projekt auf die Beine gestellt, das die bewegende Vergangenheit Zusmarshausens mittels Podcast-Videos zu ganz neuem Leben erwachen lässt. Dazu präsentieren die Archivarin Angela Schlenkrich sowie die Kulturbeauftragte Julia Endrös über den YouTube-Kanal der Gemeinde informative kleine Filmbeiträge, die relativ unbekannte Einblicke in die geschichtlichen Begebenheiten Zusmarshausens geben. „Die Jüngeren hier wissen meist gar nicht, dass unser Rathaus früher einmal eine Schule war“, gibt Angela Schlenkrich ein Beispiel. „Ich habe Pläne davon im Archiv. Wir sitzen hier gerade in einem ehemaligen Klassenzimmer.“

Auf die Idee zu einem solchen geschichtlichen Informationsprojekt sind die beiden engagierten Frauen am „Tag des offenen Denkmals“ im vergangenen September gekommen. Bei einer Führung rund um das Areal des Pfarrhofs habe sich überraschenderweise herausgestellt, dass sich die Teilnehmer an zahlreichen historischen Details interessiert zeigten. So etwa kam immer wieder die Frage auf, was es mit den sogenannten „Hand- und Spanndiensten“ der vergangenen Zeit-Epochen auf sich hatte. Und damit stand der Entschluss für das Zusmarshauser Produzententeam fest, auch die etwas unbekannteren historischen Begebenheiten der Gemeinde aus dem umfangreichen Archiv der Kommune ans Tageslicht zu bringen und auf wirkungsvolle Weise ganz neu zu präsentieren.

Geheimnisse in Zusmarshausen: Was verbirgt sich in den Katakomben des Schlosses?

„Wir wollten Geschichte lebendig und unterhaltsam gestalten“, sagt Julia Endrös dazu. „Und es gibt so viele Dinge, die in unserem Archiv zu finden sind.“ Bei ihrem neuartigen Informationskanal geht es den beiden Frauen jedoch keineswegs um die weitreichende Weltpolitik, die in allen gängigen Geschichtswerken nachzulesen ist. In dem Video-Podcast soll vielmehr beleuchtet werden, wie sich zu früheren Zeiten das Zusammenleben der Gemeindeeinwohner direkt vor Ort ausgestaltet hatte oder welche Auswirkungen das allgemeine Geschichtsgeschehen für den einzelnen Privatbürger nach sich zog.

Die Geheimnisse des alten Zusmarshauser Pfarrhofs sind in dem Podcast bereits jetzt schon zu entdecken, ebenso wie Einblicke in die verborgenen Schätze des Gemeindearchivs als solches überhaupt. Doch an weiteren spannenden Themen, was die Landkreis-Kommune anbelangt, wird es den beiden Projektleiterinnen zufolge nicht mangeln: Die erfindungsreichen Arbeitseinsätze der altertümlichen Feuerwehr werden aller Voraussicht nach genauso noch zu einem spannenden Thema aufgearbeitet werden, wie die düsteren Geschehnisse in den örtlichen Schloss-Katakomben oder gar die berüchtigte „Schlacht von Zusmarshausen“ – das letzte bedeutende Kampfgefecht des gesamten Dreißigjährigen Krieges überhaupt!

Im Archiv Zusmarshausen warten ungezählte spannende Geschichten darauf, im neuen Video-Podcast verfilmt zu werden. Foto: Thomas Hack

Wie Plätzchen im Zweiten Weltkrieg schmeckten

Dass all diese historischen Besonderheiten der Ortschaft allerdings nicht nur in der reinen Theorie, sondern auch in der praktischen Lebenserfahrung aufgearbeitet werden, zeigt das große Engagement der Initiatorinnen: So etwa hat sich Julia Endrös prompt einem kulinarischen Selbstversuch unterzogen und ein Zusmarshauser Plätzchen-Rezept aus dem Zweiten Weltkrieg selbst in der heimischen Backstube nachgebacken – und das Ganze mit großem geschmacklichen Erfolg, wie sie lächelnd dazu sagt.

Von Erfolg gezeichnet scheint aber auch die allgemeine Resonanz zu sein, was die bisherigen Video-Ausstrahlungen hervorgerufen hatten: „Wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten. Und auch mit den Klick-Zahlen im Internet sind wir sehr zufrieden“, fasst Archivarin Angela Schlenkrich zusammen. Auf die etwas augenzwinkernd gemeinte Nachfrage, ob sich die Kulturbeauftragte Julia Endrös nun auch noch höchstpersönlich einem Friseurbesuch im Stile der Zusmarshauser 50er-Jahre stellen wird, fiel die Reaktion zugegebenermaßen eher etwas unscharf aus. Aber die weiteren Folgen des Video-Podcasts könnten auch das noch ans Tageslicht bringen … Der Video-Podcast „Geschichten aus dem Archiv“ kann kostenlos auf www.youtube.com/@marktzusmarshausen1438 mitverfolgt und abonniert werden.