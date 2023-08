Umfrage in Zusmarshausen: Wann waren Sie zuletzt im Kino?

Barbie und Oppenheimer locken die Menschen wieder ins Kino. Doch wie beliebt sind Filmvorstellungen noch? Wir haben in Zusmarshausen nachgefragt.

Barbie oder Oppenheimer? Das ist die große Frage der vergangenen Tage. Seitdem die beiden Filme in den Kinos zu sehen sind, ist strömen die Leute wieder ins Kino. Dabei hat es das Kino angesichts von Alternativen wie Netflix und Co. nicht leicht. Wir haben uns in Zusmarshausen umgehört, wie beliebt das Kino im Augsburger Land überhaupt noch ist.

"Kino ist teuer", war der allgemeine Konsens bei unserer Umfrage. Renate Pace aus Zusmarshausen ist mit ihrer Hündin unterwegs, ohne die sie eigentlich nirgends mehr hingehe. Deswegen ist es bereits mehrere Jahre her, dass sie zum letzten Mal im Kino war, Hunde sind dort nicht erlaubt. Da ist es einfacher, zu Hause einen Film anzusehen. "Manche Menschen werden mit Sicherheit komplett auf Netflix und Co. umsteigen, aber es gibt eben doch Liebhaber, für die das Kino niemals ersetzt werden kann", sagt Pace.

Renate Pace aus Zusmarshausen war zuletzt vor mehreren Jahren im Kino. Foto: Marie Fichtel

Ein Kinobesuch ist auch eine Kostenfrage

Felix Seitler aus Zusmarshausen war zuletzt vor drei oder vier Monaten im Kino. Früher sei er regelmäßiger dort hingegangen, erzählt er. "Das ist einfach eine Kostenfrage", meint der junge Mann und gemütlicher sei es zu Hause auch. Wenn ihn ein Film nicht besonders reizt, bleibe er lieber auf dem Sofa. Der Atmosphäre wegen ins Kino gehe er nicht. Streaming werde den Kinobesuch ersetzen, da ist der Zusmarshauser sicher.

„Kino ist einfach eine Kostenfrage“, meint Felix Seitler aus Zusmarshausen. Foto: Marie Fichtel

Bis neuen Filme auf den verschiedenen Streaming-Diensten erscheinen, kann es aber dauern, meint Jeanet Chiira. Für sie ist das ein Grund, ins Kino zu gehen. Es sei zwar furchtbar teuer, "aber wenn ein guter Film kommt, dann geht man halt ins Kino", sagt sie. Bei ihr war das zuletzt Anfang des Jahres der Fall. Auf den Film komme es an, meint Chiira. Kommt kein Guter, gibt die junge Frau ihr Geld lieber für etwas anderes aus.

Jeanet Chiira geht gerne ins Kino, um neue Filme zu sehen. Foto: Marie Fichtel

Können Netflix und Co. den Kinobesuch ersetzen?

Christoph Mayer aus Violau sieht das anders. Er gehe gerne ins Kino, habe aber wenig Zeit. Wann er zuletzt im Kino war, daran könne er sich nicht erinnern, denn als Leiter eines Schullandheimes habe er immer einen vollen Zeitplan. "Das ist bereits Originalkino", sagt er und schmunzelt dabei. Wenn er sich die Zeit nimmt einen Film zu sehen, dann sei das eigentlich immer einer, der von einem der Kinder des Schullandheimes stammt. Für ihn zähle nicht nur der Film, auch ein gewisses Flair sei nötig. "Da reicht es nicht einfach nur eine Tüte Popcorn und eine Flasche Cola aufzumachen", meint Mayer. Richtiges Kino sei keine Massenveranstaltung, sondern die Atmosphäre und das Drumherum müssen stimmen. Deswegen ist er überzeugt, dass Streaming den Kinobesuch niemals ablösen könne. "Wenn ich in Rente gehe, dann gehe ich ins Kino", sagt Mayer und lacht.