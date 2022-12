Unfallflucht auf dem Discounter-Parkplatz

Nach einem Parkplatz-Zusammenstoß mit einem anderen Pkw ist ein Autofahrer in Zusmarshausen einfach davongefahren.

Zu einer Unfallflucht ist es am Samstagvormittag gegen 11.30 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Wertinger Straße gekommen. Wie die Polizei Zusmarshausen mitteilt, sei dabei ein geparkter weißer Skoda durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt worden. Am Skoda entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (jah)

