Zusmarshausen

vor 16 Min.

Was wird aus dem Hotel Krone in Zusmarshausen?

Plus Kauft sich Zusmarshausen nach dem Strasser die nächste Wirtschaft? Der jetzige Krone-Wirt warnt mit Nachdruck vor diesem Schritt.

Von Helene Weinold

Erst der Strasser, jetzt die Krone: Vor einigen Wochen hat der Marktgemeinderat Zusmarshausen sich dafür ausgesprochen, das Vorkaufsrecht der Kommune für den Saalbau Strasser auszuüben, um in dem Gebäude ein Vereinszentrum einzurichten (wir berichteten). Jetzt steht eine ähnliche Diskussion um das Hotel Restaurant Krone an der Augsburger Straße an. In der öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 3. November, um 19 Uhr wird sich der Marktgemeinderat mit der Zukunft des Gebäudes befassen.

