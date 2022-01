Zusmarshausen-Wörleschwang

12:00 Uhr

Diese Wörleschwangerin übt eines der ältesten Handwerke der Welt aus

Plus Seit fast vier Jahrzehnten stellt die Goldschmiedin Edith Sawatzki aus Wörleschwang Schmuck her. Warum es in dem Beruf nur noch wenige Lehrstellen gibt.

Von Marco Keitel

"Hier ist normal meine Jahresausstellung", sagt Edith Sawatzki. Die Goldschmiedin steht in einem Raum in ihrem Haus in Wörleschwang, um sie herum Vitrinen mit Ketten, Ringen, Ohrsteckern. Die Hälfte ihres Schmucks entwirft sie selbst, die andere Hälfte nach Ideen ihrer Kundinnen und Kunden. "Wobei auch da immer meine Handschrift ablesbar ist", sagt Sawatzki. Wegen Corona musste sie ihre Jahresausstellung diesen Winter ausfallen lassen. "Ansonsten habe ich bessere Geschäfte gemacht als vorher", sagt die 61-Jährige.

