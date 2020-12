vor 33 Min.

Achtung Autofahrer: Superblitzer in Augsburg steht jetzt an neuer Stelle

Plus Die Laser-Messgeräte zur Verkehrsüberwachung stehen in Augsburg an vier Standorten. Nun wurde ein Superblitzer von der Frölichstraße an einen anderen Ort versetzt.

Von Jonas Voss

Seit Dezember 2016 gibt es die sogenannten Superblitzer in Augsburg - hellgraue, rund zwei Meter hohe Säulen mit drei dunkelroten Ringen. Die modernen Messsäulen sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt, ein Superblitzer wurde nun nach Auskunft der Polizei am Mittwoch von der Frölichstraße an einen neuen Standort versetzt.

Der Superblitzer steht nun an der Kreuzung Bürgermeister-Ackermann-Straße/ Kriegshaberstraße. Die Anlage sei aber noch nicht in Betrieb, erklärt ein Polizeisprecher, da noch Restarbeiten erforderlich seien. Ein Zeitpunkt zur Inbetriebnahme stehe bisher noch nicht fest.

Superblitzer kommt an den Unfallschwerpunkt Bürgermeister-Ackermann-Straße

Die Umsetzung an den neuen Standort erfolgt aus Gründen der Unfallentwicklung. Während der alte Standort nach Polizeiangaben nicht mehr als Unfallschwerpunkt galt, stellte sich der neue Standort in der Statistik der vergangenen Jahre als ein solcher heraus. Es gibt vier Superblitzer im Stadtgebiet - neben dem nun umgestellten befinden sich Geräte an der Inverness-Allee/Höhe Hofrat-Röhrer-Straße, an der Friedberger Straße/Höhe Sanderstraße und am Chippenham-Ring/Höhe Augsburger Straße. An den Standorten Friedberger Straße und Inverness-Allee könne bisher keine signifikante Verringerung der Unfallzahlen festgestellt werden, an der Kreuzung Chippenham-Ring dagegen schon.

Die modernen Messgeräte kontrollieren den Verkehr mittels eines Lasers. Mit 15.000 Lichtimpulsen pro Sekunde tastet der Superblitzer den Kreuzungsbereich bis in eine Entfernung von etwa 75 Metern permanent ab. Nicht bei jedem kommen die Geräte gut an. So hatte im Februar 2019 ein Unbekannter unter anderem die rote Verglasung der Messsäule des Superblitzers auf der Höhe des Chippenham-Rings zertrümmert und mehrere tausend Euro Schaden verursacht. Das Gerät fiel viele Wochen aus.

Die Blitzer können nicht nur Rotlichtverstöße erkennen, sondern auch, ob ein Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs ist. Auch sogenannte "Kombiverstöße", also wenn jemand mit überhöhter Geschwindigkeit über Rot fährt, erfassen die Geräte. In diesem Jahr verzeichneten die Geräte nach Polizeiangaben bereits rund 9000 Verstöße. Im gesamten Vorjahr waren es rund 8000. Jeweils bis zu vier Fahrspuren können die rund 100.000 Euro teuren Geräte gleichzeitig beobachten. Gewartet werden müssen die Blitzer nicht, jedoch regelmäßig vom Eichamt geeicht.

Superblitzer überwachen Augsburger Autofahrer nicht rund um die Uhr

Rund um die Uhr sind diese allerdings nicht im Einsatz. Man wolle den Autofahrern kein Gefühl der Rundumüberwachung geben, hieß es in der Vergangenheit seitens der Polizei gegenüber unserer Redaktion. Allerdings dürfte auch die Auswertung einer 24-Stunden-Überwachung eine Rolle spielen - diese wäre äußerst personalintensiv. Schließlich muss jedes Bild ausgewertet werden, bevor Autofahrer eine Verwarnung oder ein Bußgeld bekommen.

