vor 30 Min.

Alkoholisierte bauen Unfall mit Auto: Wer war der Fahrer?

Ein weißer Lieferwagen wird gegen einen Busch und wohl auch ein anderes Fahrzeug gefahren. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, um eine Frage zu beantworten: Wer war der Fahrer?

In der Nacht auf Sonntag ist es nach Polizeiangaben gegen 4 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Karlsbader Straße gekommen, bei dem ein weißer Lieferwagen beteiligt war. Nachdem Polizisten bei den beiden möglichen Fahrzeugführern Alkoholgeruch wahrnahmen, gehen die Ermittler nun von einem Verkehrsdelikt infolge Alkoholkonsums aus. Mit dem Fahrzeug wurde zuvor "ein Busch zusammengefahren und schließlich eine Runde um das Karree gedreht", so die Polizei. Die Beamten entdeckten im Umfeld auch ein angefahrenes Auto mit Beschädigungen. Nun wollen die Ermittler herausfinden, wer konkret hinterm Steuer saß und bitten Zeugen, die Angaben zu einem Verkehrsunfall oder dem weißen Lieferwagen in der Tatzeit im Umfeld der Karlsbader Straße machen können, sich unter der Telefonnummer 0821/323 2310 zu melden. (jaka)

