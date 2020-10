Am Montag wird in Augsburgs Kitas und bei der Müllabfuhr gestreikt

Müllabfuhr

darauffolgenden Tagen bis spätestens 30. Oktober gesondert nachgeholt. Sollte das Tonnenvolumen nicht ausreichen, ist es möglich, zusätzliche Säcke zur Leerung bereit zu stellen. Wann genau nachgeleert wird, ist unklar. Die Stadt bittet, die Tonnen an den Straßenrändern so stehen zu lassen, dass die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt wird. Sämtliche für den 19. Oktober vereinbarten Sperrmüll- und Grüngut-Abholtermine werden ebenso in den nächsten Tagen bis spätestens Ende Oktober nachgeholt. Diese Fuhren sollen am Straßenrand so stehen gelassen werden, dass niemand darüber fallen kann. Für die vom Streik am vergangenen Donnerstag (15. Oktober) betroffenen Haushalte bleibt es beim Nachleerungstermin am Freitag, 23. Oktober. Am kommenden Montag werden auch alle Wertstoffhöfe geschlossen bleiben.