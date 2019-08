vor 54 Min.

An der Uniklinik gibt’s wieder Stau

Wegen Kanalbauarbeiten in der Virchowstraße ist die Zufahrt nur über die Stenglinstraße möglich. Teils stehen Autofahrer 20 Minuten im Stau.

Die Zu- und Abfahrt zur Uniklinik ist seit Montagmorgen eingeschränkt. Autofahrer berichteten, dass sie teils 20 Minuten für die Ausfahrt aus der Tiefgarage brauchten, weil die Stenglinstraße überlastet war. Nachdem die Stadtwerke in den Pfingstferien den Gleisübergang an der Virchowstraße erneuerten und die Zufahrt darum nur über die Stenglinstraße möglich war, finden jetzt Kanalbauarbeiten in der Virchowstraße statt. Sie sind nötig, um die wachsende Uniklinik ans Kanalnetz anzuschließen. Darum ist die Zufahrt zum Krankenhaus über die Virchowstraße gesperrt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis zum 7. September. Betroffen ist auch die Buslinie 32. Sie muss umgeleitet werden. (skro)

