vor 28 Min.

Andreas Schlachta bleibt Chef der Arge Kriegshaber

Als Stellvertreter stehen ihm Birgit Ritter und Michael Parth zur Seite

Die Mitglieder der Arge Kriegshaber bestätigten den Vorsitzenden Andreas Schlachta in seinem Amt. Bei den Neuwahlen in der TSV-Gaststätte wurde auch Birgit Ritter als 2. Vorsitzende wiedergewählt. Neu dabei ist Michael Parth. Der 30-Jährige hatte das Amt des 3. Vorsitzenden von Rolf Schnell übernommen, der sein Amt aus zeitlichen Gründen aufgab. Alter und neuer Kassier bleibt Andreas Rauch. Dunja Wenda wurde vom Gremium als Schriftführerin gewählt.

Bei der Mitgliederversammlung wurden zahlreiche Veranstaltungsideen für den Stadtteil vorgebracht. So laufen derzeit die Vorplanungen für den Adventsmarkt am 30. November. Ebenso wird es in der Weihnachtszeit auch wieder eine Lebende Krippe mit echten Tieren geben, die bereits die Jahre zuvor zahlreiche Besucher angelockt hatte. Für 2020 sind abermals eine Maibaumfeier geplant und nicht zuletzt die von der Stadt Augsburg prämierte Stadtteil-Tour „Leben in Kriegshaber“. (AZ)