06:00 Uhr

Anwohner fürchten die Leere im Schwabencenter

Viele Geschäfte im Schwabencenter stehen seit langem leer, nun will auch noch Edeka ausziehen.

Plus In dem Einkaufszentrum läuft es seit Jahren nicht mehr rund, nun will auch der Supermarkt ausziehen. Das Management sucht einen Nachfolger. Doch es gibt weitere Probleme.

Von Bernd Hohlen

Roland Walther ist wütend. 2005 hat er sich in einem der Hochhäuser beim Schwabencenter eine Wohnung gekauft. Alles schien perfekt: die Lage und die Einkaufsmöglichkeiten direkt in der Nähe. Doch nun reißen die schlechten Nachrichten aus dem Schwabencenter an der Friedberger Straße nicht ab: Der Edeka-Lebensmittelmarkt verlässt das Center, ebenso der Drogeriemarkt Rossmann und die Bäckerei Wünsche. "Die totale Misswirtschaft, die hier passiert", ärgert sich Roland Walther und fügt hinzu: "Ich bin sauer auf das Management, von dem niemand erreichbar ist."

