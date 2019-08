vor 41 Min.

Anzahl der E-Scooter in Augsburg hat sich verdoppelt

Die E-Scooter kommen in Augsburg gut an. Deshalb soll nochmals aufgestockt werden.

An guten Tagen sind die Leih-E-Scooter in Augsburg teils ausgebucht. Deshalb denkt Voi über eine weitere Aufstockung nach.

Von Stefan Krog

Die Firma Voi hat die Zahl der Leih-E-Scooter, die in Augsburg verfügbar sind, jetzt auf etwa 100 verdoppelt. Das erklärte Voi auf Anfrage. An guten Tagen seien die 100 Fahrzeuge teils ausgebucht, sodass man abhängig von der künftigen Entwicklung auch über eine weitere Aufstockung nachdenke, so Voi-Manager Claus Unterkircher.

Voi hatte sein Angebot in Augsburg mit 50 Rollern im Juni gestartet. Inzwischen kommt es immer wieder vor, dass von Nutzern nach der Fahrt gedankenlos auf dem Gehsteig abgestellte Roller zum Hindernis für Fußgänger werden. Voi hatte angekündigt, die Nutzer sensibilisieren zu wollen.

Abstellen der E-Scooter in der Fußgängerzone nicht möglich

Zuletzt hatten kommunale Spitzenverbände und Roller-Verleiher ein gemeinsames Papier vorgestellt, in dem die Sicherheit in Fußgängerzonen, in denen Roller ohnehin nicht unterwegs sein dürfen, gestärkt werden soll. Über GPS-Ortung soll dann bei unerlaubter Einfahrt die Geschwindigkeit gedrosselt werden. Das Abstellen von Rollern in der Fußgängerzone hat Voi aktuell technisch schon blockiert. Befindet sich der Roller dort, können sich Nutzer via App nicht abmelden.

E-Scooter-Test in Augsburg: Wie praktisch sind die Roller wirklich?

Themen Folgen