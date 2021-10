Augsburg

14:09 Uhr

AVV: Augsburger Nahverkehr wird zum Jahreswechsel um 0,9 Prozent teurer

Plus Zuletzt gingen die Fahrkartenpreise im Juli nach oben. Warum nun zweimal in kurzer Zeit an der Preisschraube gedreht wird.

Von Stefan Krog

Tickets für Bus, Straßenbahn und Nahverkehrszug in Augsburg und Umgebung werden zum Jahreswechsel im Schnitt um 0,9 Prozent teurer. Das gab der AVV am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion bekannt. Die Preise waren zuletzt im vergangenen Juli erhöht worden. Allerdings war dafür die übliche Fahrpreiserhöhung zum vergangenen Jahreswechsel ausgefallen, unter anderem, um die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung in der Corona-Krise nachträglich an die Fahrgäste weiterzugeben. Ausgenommen von der anstehenden Tariferhöhung sind Einzeltickets. In diesem Bereich gab es coronabedingt die deutlichsten Einbrüche.

