Augsburg

13.08.2021

Acht Jahre nach Baubeginn: Hauptbahnhof-Tunnel nimmt Form an

Aktuell laufen die letzten Arbeiten an der Bodenplatte des Tunnels direkt am Bahnhofsgebäude. Betonmischer schaffen den Beton heran, der mit einer Pumpe verteilt wird.

Plus Die Rohbauarbeiten an der 400 Meter langen Röhre für Straßenbahn und Fußgänger sind bald abgeschlossen. Bald werden Gleise verlegt, in zwei Jahren rollt dann die Tram.

Von Stefan Krog

Zwei Jahre vor der geplanten Inbetriebnahme des Bahnhofstunnels am 2. August 2023 werden die Stadtwerke in Kürze damit beginnen, die ersten Weichen und Gleise in der Röhre zu verlegen. Die Rohbauarbeiten sind inzwischen bis auf einige Reste abgeschlossen – damit ist der 400 Meter lange Tunnel acht Jahre nach Beginn der Bauarbeiten durchgängig begehbar. Inzwischen ist einigermaßen vorstellbar, wie der zweistöckige Tunnel mit der unterirdischen Straßenbahnhaltestelle und der Unterführung für Fußgänger bis ins Thelottviertel aussehen wird.

