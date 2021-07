Aggressive Frau schlägt Bierflasche auf den Kopf eines Mannes

Weil sich ein Paar zu laut unterhält, beschwert sich ein Anwohner im Augsburger Stadtteil Hochzoll. Das hat Folgen für alle Beteiligten.

Ein 51-jähriger Anwohner beschwerte sich am Samstag gegen 2.30 Uhr über ein Paar, das unmittelbar vor dem Eingangsbereich eines Mehrparteienhauses in der Biberkopfstraße saß, Alkohol konsumierte und sich lautstark unterhielt. Die 38-jährige Frau und ihr 32-jähriger Begleiter trafen kurz darauf im Anwesen auf den Beschwerdeführer, worauf sich ein zunächst verbaler Streit entwickelte, in dessen Verlauf die 38-Jährige mit einer Bierflasche auf den Kopf des 51-Jährigen schlug, so die Polizei. Der Mann erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der 32-jährige Begleiter der aggressiven Frau versteckte sich bis zum Eintreffen der Polizei im Dachboden des Anwesens, wo er allerdings von den Einsatzkräften aufgefunden werden konnte. Der Grund: Gegen den Mann lagen zwei Haftbefehle vor, weshalb der 32-Jährige verhaftet und zunächst in den Arrest des Polizeipräsidiums Schwaben Nord eingeliefert wurde. Gegen die 38-jährige Beschuldigte laufen nun polizeiliche Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. (ziss)