Auch das Essen ist im Augsburger Stadtrat ein Politikum

Plus Nach der Klima-Sondersitzung des Augsburger Stadtrats im Mai gab es Ärger wegen Bergen von Pizzakartons. Nun war die Verpflegung höchst korrekt.

Von Jörg Heinzle

Der Mensch ist, was er isst – schon der Philosoph Ludwig Feuerbach wusste im 19. Jahrhundert, dass Essen weit mehr ist als nur Nahrungsaufnahme. Essen ist, das zeigen die Debatten im Augsburger Stadtrat immer wieder, auch politisch. Wenn etwa über die Frage gestritten wird, wie hoch der Bio-Anteil am Schulessen sein soll. Die von Stadtrat Roland Wegner gegründete V-Partei fußt sogar ganz auf Essen – in diesem Fall rein vegan. Und natürlich ist es auch ein Politikum, was es während den Ratssitzungen zu essen gibt. Kürzlich hatte die schwarz-grüne Koalition sich da die Suppe sozusagen selbst versalzen – mit einer Pizza-Schlacht, ausgerechnet bei der Sondersitzung zum Klima.

