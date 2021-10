Augsburg zahlt 280.000 Euro pro Jahr für Oberhauser Drogenkontaktladen

Die Stadt Augsburg schultert künftig allein die jährlichen Betriebskosten von 280.000 Euro für den Drogenkontaktladen "beTreff" in Oberhausen.

Die Stadt Augsburg wird den Drogenkontaktladen am Oberhauser Bahnhof ("beTreff") in Zukunft alleine finanzieren, nachdem eine Anschubfinanzierung des Freistaats im Juni 2022 ausläuft. Ordnungs- und Gesundheitsausschuss des Stadtrats beschlossen, dass die Stadt künftig um die 280.000 Euro pro Jahr für den Betrieb bezahlt.

Drogenkontaktladen in Oberhausen gibt es seit mehr als drei Jahren

Seit 2018 gibt es die Anlaufstelle für Süchtige. Sie soll den Betroffenen Hilfestellung geben und gleichzeitig das Geschehen auf dem Platz beruhigen. Im Rahmen des Gesamtkonzepts für den Helmut-Haller-Platz sei der Kontaktladen dringend notwendig, so die Stadt. Der Treff habe dazu beigetragen, dass das soziale Miteinander am Platz besser funktioniere, so Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne). Die Beschlüsse in den Ausschüssen fielen einstimmig, nachdem alle Fraktionen das Projekt lobten.

CSU und Bürgerliche Mitte sagten, dass auf dem Platz darüber hinaus etwas passieren müsse. Der Stadtrat hatte auch eine bauliche Umgestaltung beschlossen. CSU-Rat Peter Schwab sagte, man stehe auch gegenüber den Anwohnern in der Pflicht. Stefan Wagner (Grüne) sprach sich für eine Ausweitung der Öffnungszeiten, etwa am Wochenende, aus. (skro)

