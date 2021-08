Augsburg

vor 31 Min.

Baustelle an der Domkurve bereitet Anwohnern und Geschäftsleuten Sorgen

Plus Die Frauentorstraße in Augsburg ist derzeit gesperrt. Neue Gleise werden verlegt, es gibt ein neues Pflaster. Wie Anwohner auf die Behinderungen reagieren.

Von Mona Eck

Momentan ist es in der Frauentorstraße wieder einmal laut. Dies liegt aber nicht am Verkehr. Die Straßenbahn fährt nicht, auch für Autos ist die Durchfahrt gesperrt. Der Lärm kommt von einer Großbaustelle. In der Domkurve stehen Bagger. Vor allem für die Sicherheit der Radfahrer erneuern die Stadtwerke Augsburg das Straßenbahngleis der Linie 2 und den Pflasterbelag. Geschäftsleute und Anwohner müssen sich auf die Baustelle einstellen, wie auch an anderen Orten im Stadtgebiet. Einige Geschäfte im Umfeld des Doms haben derzeit die Öffnungszeiten verkürzt oder haben vorübergehend komplett geschlossen.

