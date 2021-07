Baustelle hoch über Augsburg: So läuft die Sanierung am Turm des Doms

Plus Handwerker sind auf dem Südturm des Augsburger Doms dabei, Balken und Kupferblech zu erneuern. Die Arbeiten werden, wie zur Erbauung des Doms, mit der Hand ausgeführt.

Die goldene Kugel hoch oben auf dem Südturm des Augsburger Doms dürften wohl erst wenige Menschen aus nächster Nähe gesehen haben. Schließlich bildet das vergoldete Kunstwerk in über 60 Metern Höhe die Spitze des Turms - über ihr thront nur noch der ebenso vergoldete Wetterhahn. Doch derzeit sind Handwerker damit beschäftigt, das Dach des 500 Jahre alten Turms zu erneuern - und kommen der Kugel dabei so nah, dass sie sogar die Krallenspuren von Vögeln sehen können, die beim Versuch dort zu landen, das hauchfeine Blattgold verkratzt haben.